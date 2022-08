AXA, Swatch, Alvin, Richemont, Hallofresh, Henkel, Lotus Bakery, Animali domestici …

editore



Poiché le informazioni finanziarie vengono consumate come pasticcini e cibi caldi e all’ora della colazione, Anthony Bunden si sveglia all’alba per servirti la riunione mattutina ogni mattina.

Giornalista finanziario e agente di cambio per più di due decenni, editoriale e calunniatore impareggiabile, è il caporedattore di ZoneBourse.

















Ogni mattina, prima dell’apertura dei mercati europei, cerca una serie di consigli da parte degli analisti che coprono i principali mercati del vecchio continente. L’elenco include solo le aziende che hanno cambiato idea o target di prezzo o sono state nuovamente monitorate. Sarà probabilmente aggiornato durante l’incontro. Queste informazioni fanno luce sui movimenti di alcuni titoli o sul sentimento del mercato nella società. Adecco: Morgan Stanley rimane la linea pesante con un obiettivo di prezzo ridotto da € 34,30 a € 33,10.

Adesso: Berenberg resta a lungo con l’obiettivo di prezzo in calo da € 233 a € 205.

Alcon: UBS ha tenuto long con il prezzo obiettivo in ribasso da 88€ a 83,80€.

Alvin: Berenberg passa dal buy al proprio, puntando a 110 euro.

AXA: Jefferies rimane lungo con un target di prezzo compreso tra 28€ e 32€.

Gruppo BT: Jefferies rimane a lungo con un obiettivo di prezzo compreso tra 260 GB e 250 GB.

Compagnie Financière Richemont: SBG passa dall’acquisto al contratto, puntando a 125 franchi.

Ebusco: Jefferies resta long con target price più basso da 32 a 26 EUR.

Evonik: Berenberg resta da mantenere con un target di prezzo di 28-25 EUR.

HelloFresh: JP Morgan rimane neutrale con un target di prezzo di € 34-35.

Henkel: Berenberg è ancora short con l’obiettivo di prezzo che sale da 50 a 53 EUR.

Kistos: Berenberg riprende il monitoraggio degli appalti, puntando a 730 Gbps.

KPN: Morgan Stanley sta passando dall’essere sovrappeso online all’essere sovrappeso puntando a € 3,80.

Lotus Bakery: Berenberg resta a lungo con un target price compreso tra 6000 e 6400 euro.

Pets in the House: Panmure Gordon passa dall’attesa all’acquisto con l’obiettivo di 460 GB.

Swiss Re: Julius Bär continua a tenere con il prezzo target in calo da CHF 80 a CHF 79.

Swisscom: DZ Bank è ancora corta con un obiettivo di taglio compreso tra 495 e 450 franchi svizzeri.

Swatch Group: SBG passa dall’acquisto al contratto, punta a 275 franchi.

Zealand Pharma: Jefferies è ancora long con il prezzo target aumentato da 150 a 165 DKK.

Assicurazioni Zurigo: Goldman Sachs rimane neutrale con l’obiettivo di aumentarla da CHF 500 a CHF 510. Zonebourse.com 2022