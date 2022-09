Aurier, Kane, Musiala, Félix, Dembélé: le cinque informazioni sulla finestra di trasferimento che ti sei perso mercoledì

Nottingham Forest annuncia l’arrivo di Serge Aurier

Senza un club per due mesi e la scadenza del suo contratto con il Villarreal, Serge Aurier ha trovato un nuovo club. Mercoledì sera, il Nottingham Forest ha ufficializzato l’arrivo dell’ex parigino, la cui durata del contratto di locazione non è stata fissata. Il processo sarà definitivamente convalidato”.Soggetto ad approvazione del visto“, precisa il promosso inglese. Un anno dopo la sua partenza dal Tottenham, Serge Aurier è tornato in Premier League.

vedemmo : All’età di 29 anni, Serge Aurier sarà desideroso di dimostrare che può ancora ottenere grandi cose.

Musila è felice al Bayern…

chiesto da CostruireJamal Musiyala ha espresso la sua gioia di giocare con i colori del Bayern Monaco. “Gioco tutta la mia carriera nel Bayern Monaco? Molti fattori si combinano. Sono molto felice al Bayern Monaco. Non sai mai cosa accadrà tra 6-7 anni. Premier League? Torneo molto duro, ci vanno le grandi star. Ma… non ne ho idea, ora sono al Bayern, che è un club molto grande“, interpretare.

vedemmo Musyala: Il presente e il futuro del club. Il Bayern farà di tutto per tenerlo il più a lungo possibile.

…Chi pensa a Kane per il 2023

E se Harry Kane si fosse unito al Bayern Monaco la prossima estate? Secondo il giornalista Fabrizio Romano, questo è possibile. Il club bavarese, infatti, potrebbe prendere in considerazione l’attaccante del Tottenham per il 2023, in particolare per sostituire Robert Lewandowski, partito per il Barcellona. Ma il Tottenham sarà calmo e fiducioso in questo file.

vedemmo Kane è sotto contratto fino al 2024 con il Tottenham. Quindi sarà necessario estenderlo d’ora in poi…

Dembele sta riconsiderando la sua estensione

A lungo incerto, il prolungamento di Ousmane Dembele è stato finalmente registrato durante la finestra di mercato estiva. L’internazionale francese lo ha giustificato nelle colonne della stampa catalana.

“Xavi è stata senza dubbio la chiave della mia sopravvivenza. Capo anche, parlo molto con loro due. Mi sento bene, tutti sono felici (…) L’ho sempre detto. Xavi voleva che restassi, e se era tutto in ritardo, si trattava solo di questioni negoziali, ma ho sempre detto che volevo rimanere a Barcellona. Non ho mai temuto un’estensione. Ho continuato a concentrarmi sul campo. Ero convinto che mi sarei allargato, e avrei avuto un buon rapporto con Xavi, il Presidente e Matteo Alemani. Queste sono trattative, cose sul calcio‘, catturalo Mondo dello sport e altri gli sport.

vedemmo : Senza forzare Xaxi, Ousmane Dembele potrebbe aver fatto le valigie quest’estate.

L’Atlético dipende da Felix

No, l’Atletico Madrid non ha intenzione di separarsi da Joao Felix in futuro. Molto contento del nazionale portoghese, il club madrileno spera di tenerlo a lungo, e anche se ci sono offerte oltre il limite simbolico di 100 milioni di euro. L’informativa è firmata da Fabrizio Romano.

vedemmo Soprattutto, dobbiamo vedere la volontà di Felix nei prossimi mesi.

Mpoko avrebbe potuto unirsi alla Turchia

Secondo le informazioni ricevute da Il gruppoNelle ultime ore Nathanaël Mbuku avrebbe potuto lasciare il Reims per passare al Fenerbahce. Il quotidiano afferma che tra i due club è stato trovato un accordo da 4 milioni di euro. Guai, l’attaccante della nazionale francese Esboers ha rifiutato di unirsi al club di Istanbul. La finestra di mercato si chiude giovedì in Turchia.

vedemmo : Mpoko vuole rimanere nel campionato francese per continuare la sua carriera giovanile.

