Così CRB ha deciso a favore del team McLaren F1 e ha stabilito che Oscar Piastri ha un contratto valido per le stagioni 2023 e 2024 con Woking, mettendo Alpine nella posizione del più grande perdente della storia.

La squadra francese, che quest’estate ha perso anche Fernando Alonso, ha gestito molto male il caso del pilota australiano, secondo Nico Rosberg, che non capisce come questa squadra possa finire in un tale pasticcio.

“Le Alpi hanno fatto davvero un pessimo lavoro” ha detto il campione del mondo 2016.

“È incredibile che una squadra così prestigiosa abbia gestito la situazione così male, hanno investito milioni a Piastre ma non l’hanno firmata, quindi alla fine ha accettato l’offerta della McLaren, quindi è molto difficile per loro”.

Piastre formerà la coppia di piloti più giovane del tabellone insieme a Lando Norris il prossimo anno, ma Rosberg lo ha avvertito che il britannico sarebbe un ottimo compagno di squadra.

“Per il management team di Oscar Piastre, di cui fa parte Mark Webber, questo è un lavoro fantastico: gli hanno dato un buon posto alla McLaren”.

“È enorme, incredibile, ma anche così, Oscar avrà molto da fare lì perché Lando è un pilota di livello mondiale e ha il talento per essere campione del mondo. Quindi non sarà facile per lui entrare e fare subito un lavoro migliore di Daniel Ricciardo”.