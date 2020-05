Aumento dei prezzi ? Manda lo scontrino alla Regione Campania !

Giustificati o meno, gli aumenti dei prezzi ci sono. Caffè o permanente qualcosina è cambiato, 10% o 20% l’aumento del prezzo non fa piacere, ma dall’altra parte chi è rimasto chiuso per l’emergenza Coronavirus deve recuperare le perdite.

Se da un lato il consumatore si lamenta dall’altro c’è chi potrebbe sfruttare il momento per un aumento definitivo del prezzo di una tazzina di caffè. Ora, dato che non il prezzo alla fonte del caffè non è aumentato … la Regione Campania ha deciso di istituire un Osservatorio che conterà anche sul supporto dei cittadini campani.

L’Osservatorio Regionale Prezzi istituito dall’Amministrazione Regionale nell’ottica della massima sinergia istituzionale, con la funzione di monitorare e contrastare ogni fenomeno di distorsione del mercato generato dall’imposizione di prezzi sproporzionati a seguito degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

L’Osservatorio è presieduto dall’assessore alle Attività Produttive ed è costituito dai rappresentanti delle Prefetture, della Guardia di Finanza, dell’Anci Campania, di Unioncamere Campania e delle associazioni dei consumatori.

L’Osservatorio raccoglie le segnalazioni pervenute dal territorio (cittadini, enti e associazioni) con l’obiettivo di monitorare i fenomeni speculativi ed orientare il programma delle attività di controllo da parte degli organi competenti.

A tal fine è stata attivata un’apposita casella di posta elettronica alla quale potranno essere inviate le segnalazioni: osservatorioprezzi.covid19@regione.campania.it.

Nella mail va allegata copia dello scontrino fiscale e foto del prodotto segnalato (i dati saranno trattati in forma assolutamente anonima nel rispetto della privacy).