Attenzione, questo articolo ha ricordato un prodotto per bambini che conteneva una sostanza chimica!

C’è un nuovo richiamo di prodotto per 2 set da 2 tazze e 2 set da 2 e 3 piattini venduti da Monoprix in tutta la Francia.

È stato emesso un richiamo di questo prodotto perché l’uso di questi prodotti può portare al rilascio di una sostanza pericolosa per la salute, la formaldeide, che ha superato i limiti consentiti. Se hai acquistato gli articoli interessati da questo richiamo del prodotto, non dovrebbero più essere utilizzati.

È importante controllare il riferimento scritto sul prodotto che hai acquistato. Non tutti i prodotti sono interessati da questo richiamo.

prodotti richiamati

Da allora alcuni prodotti sono stati richiamati in Francia 8 febbraio 2023. I prodotti in questione sono:

Set di 2 tazze per bambini 400 ml in melamina Ref. No. M68080279

Set di 2 tazze per bambini 400 ml in melamina Ref. No. M68080283

Set di 2 piatti in melamina per bambini, codice di riferimento M68080282

Set di 3 piatti in melamina per bambini Ref. No. M68080284

Questo richiamo è stato emesso a causa della migrazione di formaldeide, una sostanza chimica che può causare danni alla pelle e agli occhi. Se hai acquistato questi prodotti, è importante che non vengano utilizzati e restituiti al punto di acquisto per un rimborso.

In caso di domande, è possibile contattare il servizio consumatori all’indirizzo 0800084000. La procedura di rimborso sarà valida fino al 27 luglio 2023, quindi hai tempo per completare la procedura di reso. Tuttavia, è importante applicare le istruzioni ora.

