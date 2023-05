Conto Sanitario 15: condizioni meno allettanti? No grazie!

Québec, 11 maggio 2023 – La Federazione dei professionisti e dei professionisti del governo del Quebec (SPGQ) ritiene che il governo rischi di aggravare in modo significativo la carenza di personale amministrativo sanitario professionale e di affrontare un’esplosione dei costi di subappalto se non modifica il disegno di legge 15 volto a rendere i servizi sanitari e sociali sistema più efficiente.

Il governo intende trasferire parte del personale del Ministero della salute e dei servizi sociali su base volontaria a Santi Quebec. D’altra parte, le persone che vengono trasferite saranno soggette all’approvazione della rete sanitaria e questo è un problema. Ciò fornisce salari più bassi, che vanno dal 7 al 14% in meno. Anche se il loro stipendio non viene tagliato immediatamente, i cessionari saranno penalizzati nel lungo periodo in quanto non potranno ricevere la stessa percentuale di aumento degli altri. Anche l’impatto sul loro reddito pensionistico sarà significativo. Chi si offrirà volontario in queste circostanze? chiede Guillaume Bouvrette, capo del SPGQ.

La carenza di personale danneggerà necessariamente il corretto funzionamento della rete sanitaria e dei servizi forniti alla popolazione. La situazione deve essere corretta rapidamente. “L’esperienza della creazione dell’agenzia Revenu Québec ha dimostrato che solo i membri del consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati hanno davvero migliorato la loro situazione. La storia non dovrebbe ripetersi con la rete sanitaria”, insiste Guillaume Bouvret.

Pertanto, il sindacato raccomanda la creazione di una quinta categoria professionale per gli impiegati amministrativi professionali al fine di fornire condizioni di lavoro in linea con la realtà.

Subappalto

Chiamato oggi a testimoniare davanti a una commissione parlamentare, il capo di SPGQ teme che le carenze di personale vengano nuovamente colmate aggiudicando contratti di outsourcing molto più costosi per i contribuenti.

SPGQ ha recentemente pubblicato un sondaggio sul subappalto condotto tra i suoi membri. I dati mostrano che le tariffe giornaliere medie addebitate dai consulenti in 5 delle prime 10 regioni esternalizzate sono il doppio di quelle addebitate dal personale interno. “Il governo può risparmiare circa 250 milioni di dollari all’anno semplicemente esternalizzando i suoi progetti IT a risorse interne. Ciò ridurrebbe anche la dipendenza da risorse esterne, un fenomeno notato dal 75% degli intervistati”, osserva Guillaume Beaufret. Il revisore generale del Quebec ha denunciato questa situazione in diverse occasioni in passato.

Istituto Nazionale di Psichiatria Forense Philip Pennell

Inoltre, l’SPGQ ha espresso preoccupazione per il mantenimento delle competenze presso il National Institute of Legal Psychiatry Philip Pennell, che ha una missione molto specifica incentrata sia sull’assistenza sanitaria che sulla sicurezza pubblica. “Creare un unico datore di lavoro con un unico elenco di anzianità può essere dannoso per il servizio clienti e la sicurezza pubblica. Infatti, il diritto di impatto è comunemente chiamato vibrazionePuò garantire che qualcuno con un’anzianità più elevata altrove nella rete possa sostituire qualcuno con un’anzianità inferiore, ma che ha esperienza con clienti specifici dell’Istituto”, sottolinea Guillaume Bouvret.

Per preservare la privacy dell’Istituto, il SPGQ vorrebbe rimanere sotto l’ala del MSSS e del suo Ministro, come già avviene per l’Istituto Nazionale di Eccellenza nei Servizi Sanitari e Sociali.

Per leggere la sintesi completa del SPGQ: https://spgq.qc.ca/2023/05/memoire-consultations-sur-le-pl15-sante-services-sociaux/

