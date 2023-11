Arthur è costretto a vivere sotto protezione: “Gli agenti proteggono me e la mia famiglia perché sono ebreo” | la gente

UN. Io faccio.



FranciaInter



All’indomani dell’attacco di Hamas contro Israele, il 7 ottobre, Arthur ha espresso il suo orrore, denunciando in particolare il silenzio degli artisti francesi di fronte alla situazione. Il conduttore ha anche partecipato alla marcia di solidarietà con Israele a Parigi. Dopo questo discorso divenne il bersaglio di una grande ondata di insulti antisemiti. “Sono stato un po’ preparato negli ultimi anni, ma fino a questo momento no. Non lo avrei mai immaginato”, ammette il produttore ebreo di France Inter.

Arthur rivela che Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha dovuto mettere in atto un sistema di parole chiave per filtrare i messaggi sui propri account in modo che arrivassero meno messaggi. “Ora devi essere molto creativo per trasmettermi il messaggio!”, ha scherzato.



Minacce di morte

Poi Sonia Devillers si ricorda che un uomo è stato accusato. La polizia ha trovato minacce di morte sul suo computer contro Arthur e Cyril Hanouneh. Di fronte a questo odio, l’ospite vive sotto protezione dall’8 ottobre. “Supponiamo che fossi già protetto, ma che sia stato migliorato.” READ 'Mi sono sentito offeso'

“Siamo in Francia, è il 2023, vivo a Parigi e ci sono agenti che proteggono me e la mia famiglia perché sono ebreo. È lunare, vero? Camminiamo sulla testa. Come lo spiego ai miei figli?” Ci sono molte forme di razzismo, compreso l’antisemitismo. Ed era antisemitismo. “Il semitismo è latente. Non c’è più un nuovo antisemitismo. Esisteva, ma dal 7 ottobre si è espresso liberamente e in modo ampio luce del giorno. È assolutamente pazzesco. Con i movimenti politici che lo incoraggiano.”

Se parla lo fa “soprattutto come cittadino francese”. “Sono un camminatore, ho camminato per tutti. Ho marciato per gli uiguri, per George Floyd, per le donne iraniane e afghane, contro l’omofobia, contro ogni forma di razzismo. Questo è normale, sono un umanitario. Sono rimasto sorpreso dalla fatto che così poche persone siano venute a camminare con noi, dopo questo massacro in cui donne e bambini sono stati torturati, massacrati, sventrati e decapitati.

Rabbia

“Non siamo molti e non ci sono nemmeno 400.000 ebrei in Francia. “Questi francesi non si sono mai sentiti così soli.” “Rappresentiamo l’1% della popolazione e subiamo il 60% delle violenze. Ho 57 anni. Non conto più la mia immagine, parlo con il cuore. Penso ai miei figli, al loro futuro. Amo questo Paese. Vi dico solo che sono arrabbiato.”

Venendo a presentare il suo nuovo spettacolo “Juge Arthur”, il conduttore spiega perché è importante continuare a offrire intrattenimento. “La vita deve continuare in questo sonno”, “per sfuggire a queste immagini terribili di questi bambini ebrei e palestinesi”. Il mio cuore sanguina esattamente allo stesso modo per entrambi. READ Un toccante messaggio della moglie di Bruce Willis sulla sua vita quotidiana con l'attore che soffre di afasia | Le persone

“C’è un disprezzo senza precedenti per il razzismo e l’antisemitismo”.