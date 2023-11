Cultura delle notizie All’autore di Dragon Ball questo personaggio non piace molto, anche se è ammirato dai fan

Dragon Ball è un’epopea di culto e, come tutte le epopee di questo livello, contiene personaggi altrettanto leggendari: immagina che lo stesso creatore del franchise non abbia molto affetto… verso Vegeta.

Una figura apprezzata, ma non dal padre

Il minimo che possiamo dire è che la serie Dragon Ball fa parte dell’arredamento: è semplicemente uno dei marchi più forti della cultura popolare e ancora oggi è attivo grazie a Dragon Ball Super. Nei suoi vari archi, la saga ha creato personaggi cult: ovviamente Goku, ma anche Crilin, Piccolo, Trunks, Brolu, Boo, Freezer e tanti altri. E ovviamente c’è Vegeta, che è uno dei volti più apprezzati dalla community.

Il problema è che ad Akira Toriyama, lo stesso autore di Dragon Ball, non piace molto. Per così dire, la persona che all’inizio era il principale antagonista sarebbe dovuta morire subito dopo il climax della Saga dei Saiyan! Almeno, questo era il piano di Toriyama… finché non si rese conto che il personaggio aveva ricevuto più voti di Goku nei sondaggi di popolarità.

“Vegeta, non mi piace molto, ma la sua presenza mi è stata molto utile.”il mangaka ha recentemente rilasciato durante un’intervista in Dragan Ball Daizenshuu 2. Proprio questo!

Tutti possono cambiare, anche Vegeta

Tuttavia, Toriyama ammette che neanche il suo disprezzo per Vegeta è durato per sempre I suoi scritti, che riflettono lo sviluppo della sua personalità, lo hanno aiutato molto.

All’inizio della serie pensavo che Vegeta sarebbe stato fastidioso e semplicemente un cattivo ragazzo. Ma mentre scrivevo, ho trovato il carattere complesso di questo cattivo sorprendentemente interessante… Si tratta chiaramente di un personaggio amaro, qualcuno che ha un grande orgoglio e vuole diventare più forte, quindi è stato facile disegnarlo, ed era come se il personaggio fosse quasi iniziato muovendosi da solo.

Il resto lo sappiamo oggi Vegeta è uno dei personaggi principali di Dragon Ball Super, avendo collaborato con Goku per affrontare i fratelli Heater. Immaginiamo che abbia ancora dei bei giorni davanti a sé.