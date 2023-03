Artemide 2 | Astronauti intorno alla Luna nel novembre 2024, annuncia la NASA

(WASHINGTON) La NASA ha annunciato martedì che la missione spaziale Artemis 2, che porterà un equipaggio di astronauti sulla Luna per la prima volta dal 1972, è prevista per novembre 2024.

Questo programma è stato reso possibile dal successo della missione Artemis 1, conclusasi a dicembre dopo poco più di 25 giorni nello spazio. La navicella Orion, che per questo primo volo di prova non aveva nessuno a bordo, è stata spinta dal nuovo razzo SLS – il più potente al mondo – e ha orbitato con successo attorno alla Luna, prima di tornare sulla Terra.

L’analisi dettagliata di questa missione è in corso, ha dichiarato Jim Frye, amministratore associato della NASA, in una conferenza stampa. Ma i primi commenti dovrebbero consentire il lancio della seconda missione Artemis entro “la fine di novembre 2024”, ha affermato. O in più di un anno e mezzo.

Quest’anno la NASA dovrebbe annunciare i quattro fortunati che comporranno l’equipaggio di Artemis 2. Sappiamo solo che un canadese ne farà parte. Orbiteranno intorno alla luna, senza atterrarvi, durante una missione di 10 giorni.

Poi arriverà Artemis 3, che dovrebbe far sbarcare gli astronauti sulla luna. È ancora ufficialmente programmato per il 2025, anche se questo calendario non può essere incerto.

“Abbiamo sempre programmato per circa 12 mesi” tra Artemis 2 e 3, ha ribadito martedì Jim Free. Ma ha immediatamente indicato che la terza missione sarebbe stata sospesa in attesa del completamento di diversi elementi tanto necessari, che sono attualmente in fase di sviluppo.

“Abbiamo bisogno di un lander”, ha detto Frye, “e avremo bisogno delle nostre” tute spaziali “per esplorare la superficie della luna”.

La sonda sarà una copia della navicella SpaceX, ma il suo primo volo orbitale deve ancora iniziare. Le tute spaziali sono sviluppate da Axiom Space Corporation.

Il programma Artemis mirava a mandare la prima donna e la prima persona di colore sulla luna, quando il programma Apollo portò lì 12 uomini, tutti bianchi.

Artemide, nella mitologia greca, è la sorella gemella di Apollo (Apollo in inglese) e una dea associata alla luna.

L’obiettivo della NASA è stabilire una presenza permanente sulla luna, costruendo una base sulla sua superficie e una stazione spaziale in orbita attorno ad essa.

Imparare a vivere sulla Luna dovrebbe consentire di testare tutte le tecnologie necessarie per un viaggio di maggiore complessità: un viaggio di andata e ritorno con equipaggio su Marte.