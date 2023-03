Apple lancia i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus e vede la vita in giallo

La primavera sta arrivando e Apple ha deciso di celebrarla degnamente con iPhone gialli. Infatti, questo nuovo colore completa la gamma. Ogni anno dal 2021, Apple ha aggiunto un nuovo colore alla sua gamma esistente. Quindi il 2023 sarà l’anno del giallo, ma non per tutti i modelli. L’iPhone 14 Pro non è attualmente interessato da questo nuovo colore solare, che sarà riservato per iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

iPhone 14 è qui: in piena crisi di potere d’acquisto, il modello Pro Max viene venduto a ben… 2.129 euro!

“I nostri utenti adorano e fanno affidamento sul proprio iPhone ogni giorno. Oggi, un nuovo colore vibrante si unisce alla nuova linea di iPhone 14 e iPhone 14 Plus”Bob Borchers, vicepresidente del marketing di prodotto globale di Apple, ha dichiarato in una nota. “Incredibilmente leggero, con un’incredibile durata della batteria, videocamere e video di livello professionale, funzioni di sicurezza avanzate come Satellite Emergency SOS e integrando i numerosi vantaggi di iOS 16, iPhone 14 offre un’ottima soluzione per chiunque desideri acquistare un nuovo iPhone.”

Apple presenta i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus. © Mela

Informazioni pratiche

iPhone 14 e iPhone 14 Plus Attualmente disponibile nei colori Midnight, Starlight, Red, Blue e Purple, Yellow sarà disponibile con capacità di archiviazione da 128 GB, 256 GB e 512 GB, a partire da 1.019 euro Basato su 1.169 euro rispettivamente.

clienti dentro BelgioIn GermaniaIn Australiaau CanadaIn Spina dorsaleIn Corea del Sudl stato unitoIn FranciaIn rugiadaau Giapponeau Regno Unito E in più di 60 paesi e aree geografiche, potranno preordinare iPhone 14 e iPhone 14 Plus in giallo. Venerdì 10 marzo, dalle 14:00e acquistalo da martedì 14 marzo.