Arnold Schwarzenegger è quasi morto: “I medici mi hanno detto che hanno fatto un grosso errore” | la gente

Intervento che per lui si è rivelato quasi fatale. In un video pubblicato su YouTube, Arnold Schwarzenegger racconta come il suo terzo intervento a cuore aperto si sia trasformato in un incubo. L’attore afferma di essere stato vicino alla morte dopo un grave errore da parte del team medico. “È stato un disastro. Ero nel mezzo di un disastro”, ricorda.