Kevin Owens ringrazia i fan per il loro supporto e rivela la sua data di ritiro

Dopo il WWE RAW Super Main Event che è stato un Fatal 4 Way Ladder match per determinare il contendente n. 1 per il titolo di campione del mondo detenuto da Big E, Kevin Owens ha ringraziato i fan per il loro supporto e ha anche rivelato che continuerà a lottare finché come può fare del suo meglio.

“Non so davvero cosa dire se non ringraziarvi tutti per il vostro continuo supporto e messaggi di simpatia. Significa davvero molto. Il giorno in cui smetterò di dare tutto me stesso in questo anello sarà il giorno in cui me ne andrò. Non di nuovo. PS Rey Mysterio è il migliore”.

Altrettanto bello è il bellissimo tributo e il continuo supporto di molti fan nei suoi confronti durante la sua brillante esibizione nell’evento principale di RAW e la risposta di Kevin Owens, per non parlare del discorso di Rey Mysterio.

