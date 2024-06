Stifel consiglia di acquistare AMD e identifica tre driver di crescita a medio termine da Investing.com

Stifel ha mantenuto la sua raccomandazione di acquisto sulle azioni AMD (NASDAQ:) e ha fissato un obiettivo di prezzo di 200 dollari per azione in una nota emessa martedì, anche se la performance di AMD non è stata così forte come quella del mercato nel suo insieme e della rivale Nvidia.

Gli analisti ammettono che ci sono opinioni divergenti su AMD a causa delle preoccupazioni sulla sua potenziale crescita nei settori AI, PC e server. Tuttavia, la nota sottolinea tre fattori chiave che dovrebbero contribuire alla crescita di AMD nei prossimi anni:

Investimenti nell’infrastruttura AI: gli analisti ritengono che AMD trarrà vantaggio dai continui investimenti nelle infrastrutture AI.

Quota di mercato delle CPU x86 in aumento: gli analisti si aspettano che AMD continui a guadagnare una quota maggiore del mercato delle CPU x86 a scapito dei suoi concorrenti.

Ciclo di aggiornamento dei PC guidato dall’intelligenza artificiale: il rapporto prevede un imminente ciclo di aggiornamento dei PC guidato dall’integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale, che dovrebbe portare a un aumento delle vendite di processori AMD.

Gli analisti credono in questi fattori di crescita più che nelle preoccupazioni per il mercato attuale, il che li spinge a riaffermare la loro raccomandazione di acquisto sulle azioni AMD.

Questo articolo è stato prodotto e tradotto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale ed è stato rivisto da un editore. Per maggiori dettagli, consulta i nostri termini e condizioni.