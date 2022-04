après la giffle aux Oscars, bientôt il divorzio ? – Tribuna La Nouvelle

Le célèbre attore di cinema Will Smith et figlio sposa Jada Pinkett continua de faire la une de la presse. Les projecteurs avaient été braqués sur le célèbre couple hollywoodien, depuis la gifle donnée par le producteur au comédien Chris Rock au cours de la récente cerimonia des Oscar. Cette action di Will Smith avait suscité de vives réactions mais a eu aussi des conséquences sur sa carrière. L’homme a en effet perdu plusieurs contrats et Certaines grosses collaborazioni ont été suspendues. Outre ces problèmes, la coppia di Will Smith serait sul punto di divorzio.

« Ils se parlent à peine en ce moment »

L’informazione vient du média americana Rivista di calore. D’après une source proche du couple, beaucoup de Chooses ont change depuis la cérémonie des Oscars. « Depuis la cérémonie, la tensione est palpable entre eux (…) Ils ont des problèmes depuis des années, mais ils se parlent à peine en ce moment » at-elle déclaré soulignant que Will Smith ne veut pas du divorzio même si cela semble inévitable. Notons que ces informations de Heat magazine interviennent plusieurs semaines après des révélations sur l’épouse de Will Smith, Jada Pinkett.

Après la gifle donnée par son mari à Chris Rock, un proche de la famiglia avait déclaré : « C’était dans le feu de l’action et c’était lui qui réagissait de manière eccessivo. Il le sait, elle le sait. Ils sont d’accord pour dire qu’il a réagi de manière eccessivo ». Par ailleurs, une vidéo d’elle sur le plateau de son emission Colloquio al tavolo rosso, la montre dire à quel point son mariage avec Will Smith avait été orribile. Au cours de l’émission qui datait de 2018, elle avait ajouté « avoir pleuré dans l’allée effrayante » lors de son mariage.