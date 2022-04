Harmonie racconte son geste “orribile” qui a failli coûter la vie à sa fille (video)

Une nouvelle passation de pouvoir a eu lieu cette semaine dans « Les 12 Coups de midi », suite à l’elimination de Maël, qui est reparti après 13 partecipazioni. C’est désormais Harmonie qui a récupéré le titre de maître de midi, ce jeudi 21 avril. Profitant de cette place de choix et de la visibilité que lui procure cette place dans le jeu, la jeune femme a tenu à se confier sur un episodio très sombre de sa vie. « Ma fille a eu un gros souci, plus petite, ça s’appelle le syndrome du bébé secoué. C’est la ha scelto la più orribile qu’on puisse faire à un enfant. » at-elle avoué concernant ce geste extrêmement dangereux et considéré comme de la maltraitance. « Il faut absolument en parler autour de soi, c’est très méconnu. Quand on est fatigué, à bout, ça peut arriver à n’importe qui avec un nourrisson. Il faut le poser dans son lit ou dans un endroit sécurisé, et aller souffler » at-elle ajouté, visiblement boulevversée.

Jean-Luc Reichmann est égallement intervenu, expliquant qu’il disccutait souvent de cette problématique avec la Brigade des mineurs de Paris, avec qui il collabore sur la série « Léo Mattei ». « Ils nous disent, tout comme vous, qu’il faut en parler, parce que c’est quelque ha scelto qui fait des dégâts insopportabili. (…) De temps en temps, un adulte peut être dans un état de crispation, d’énervement et être très maladroit, pour rester élégant, dans mes propos. Donc, faites attenzione. » at-il déclaré, avant de remercier la candidate pour son choix de faire de la prévention et de la sensibilizzazione.

Harmonie a par ailleurs précisé que sa fille, qui a bien grandi, va désormais extrêmement bien, après avoir été opérée pendant cinq heures. « Elle a eu des drains jusqu’à ses 18 mois parce qu’elle a fait deux hémorragies cérébrales et rétiniennes, à quatre mois et demi. » at-elle confié. Cette épreuve a profondément marqué la candidate du jeu de TF1, au point d’être le facteur déclenchant de son cancer: « C’est ce qui a déclenché le cancer chez moi. Il me manque à l’heure actuelle la moitié d’un poumon. Ça fait 4 ans que je combats et je suis toujours là et je resterai là. » Comme le rappelle l’ONE, il ne faut jamais secouer un bébé, ne serait-ce qu’une fois, parce que son cerveau est encore fragile. Le nourrisson ayant une tête lourde et un cou pas assez musclé, s’il est secoué, son cerveau va se cogner contre sa boîte crânienne. « Les vaisseaux sanguins autour du cerveau se déchirent, saiignent et entraînent des lésions cérébrales. » è il preciso sul sito dell’organismo.