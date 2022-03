Magali Ripoll règle ses comptes avec Maurice dans «N’oubliez pas les paroles» (video)

Ce lundi dans « N’oubliez pas les paroles » sur France 2, Magali Ripoll, la choriste, a tenu à régler ses comptes avec Maurice, le guitariste de l’émission.

« Excusez-moi, su un piccolo compte à régler! Moi, j’ai un petit souci », comincia Magali Ripoll, avant que Maurice ne l’interrompe : « Je ne veux plus parler de ça, jamais ! »

«

Coupez le micro de Maurice

» lancia alors Magali, face à un Nagui désireux d’en savoir plus. « Je fus assente, il ya quelques semaines. Jessie m’a remplacée. Merci Jessie. Pendente mon assenza, cette chanson a été interprétée et Maurice a dit… Alors Jessie… Qu’est-ce que tu lui as demandé, saleté va ! » poursuit-elle. Jessie confirme et révèle alors: « Je lui avais demandé s’il trouvait que mes cuisses étaient plus jolies que celles de Magali et il a répondu oui !

» Risposta dell’interesse ? « T’es pas sympa, t’as vu les cuisses qu’elle a ? »

Un coup de gueule au second degré, bien évidemment, même si Magali Ripoll en a rajouté une couche : « Je l’ai insulté via SMS et j’ai même mis a sur les réseaux sociaux ! C’est toujours disponibile!

» Una situazione qui a bien amusé le public et Nagui.