Apple Watch salva il suo proprietario aiutando a diagnosticare un tumore al cuore

Questa nuova sorprendente storia ci arriva dal Maine, dove una donna di 67 anni è stata avvisata dal suo Apple Watch di un battito cardiaco irregolare. Così, grazie al famoso orologio connesso, è stata in grado di diagnosticarle un raro tumore al cuore, che avrebbe potuto essere fatale per lei.

Sentiamo regolarmente parlare delle storie straordinarie in cui l’Apple Watch, la star degli orologi connessi, sta salvando vite. Spesso, grazie alla semplice ed efficace funzione di chiamata di emergenza, aiuta i proprietari, come vi abbiamo già detto SFR Notizie, da un ciclista che ha avuto una brutta caduta o da un nuotatore che si è ritrovato intrappolato in acque ghiacciate. Ma è capace di molto di più. Molto potente, lo scherzo del marchio della mela può anche avvisarti di potenziali problemi di salute.

I suoi vari sensori registrano dati preziosi, come frequenza cardiaca e respiratoria o livelli di ossigeno nel sangue. Grazie ai propri algoritmi, l’Apple Watch sa interpretare questi dati per segnalare eventuali anomalie, quindi invita i suoi utenti a consultare un professionista. È così che una donna che vive nel Maine, negli Stati Uniti, è stata allertata di un grave problema di salute…

Sono i media Notizie CBS Chi ha riportato la notizia martedì 19 luglio. Kim Dorky, 67 anni, aveva appena acquistato l’Apple Watch quando stava già iniziando a segnalare notizie preoccupanti. L’orologio collegato avrà svegliato il suo proprietario dalle prime notti, il che indica un’aritmia. Ciò che infastidisce soprattutto all’inizio quest’ultimo, che alla fine decide di recitare dopo la terza notte, come “I numeri sono un po’ altiHa anche testimoniato sul canale locale della CBS WBZ-TV.

Battito cardiaco irregolare, l’unico sintomo che rileva solo l’Apple Watch

“Ero tipo, ‘Sai una cosa, vai al pronto soccorso, e se ti dicono che non c’è niente di cui preoccuparti, ti libererai dell’orologio’E così, all’inizio un po’ sospettosa, Kim Durkee non si pentirà della sua decisione alla fine, perché l’Apple Watch non si è fatto prendere dal panico per niente: i medici avevano già scoperto un tumore raro, in rapido sviluppo, che bloccava il normale flusso sanguigno al cuore , e alla fine può causare un infarto.

Kim Durkee si è accesa alla fine del mese scorso e ora è sana e salva grazie al suo Apple Watch. Perché senza di essa non si sarebbe mai accorta di aver sofferto di fibrillazione atriale, unico sintomo di un tumore. Ecco un’altra storia che finisce bene, che mostra che il martello digitale di Apple non è solo uno strumento. Ad esempio, la tecnologia a volte è ancora buona.

