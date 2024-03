La prossima edizione del Summer Game Fest è datata

In passato, il grande evento annuale di videogiochi era l'E3. Negli ultimi anni, lo spettacolo ha perso lustro e il periodo del coronavirus non ha aiutato, consentendo a Geoff Keighley di sfruttare l'apertura per attirare la copertura mediatica per il suo evento, Summer Game Fest. Con la fine dell'E3, quest'ultimo è quello che tornerà quest'anno a essere trasmesso in diretta dal palco di YouTube.

Per due ore sarà l'occasione per scoprire nuovi annunci per i prossimi giochi, approfittare dei nuovi annunci e scoprire nuovi progetti. Anche se non abbiamo indicazioni su cosa verrà mostrato quest'anno, possiamo ricordare che l'edizione precedente ci ha permesso di scoprire l'annuncio a sorpresa di Prince of Persia: The Lost Crown e Sonic Superstars, la data di uscita di Marvel's Spider-Man 2 e saperne di più su Mortal Kombat 1 o Exoprimal o anche Lies of P. Lo show ha dato anche a Remedy l'opportunità di svelare Alan Wake 2, anche se il ritorno dello scrittore era stato ufficializzato già prima, durante il PlayStation Showcase che lo aveva preceduto.



