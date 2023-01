Apple riorganizzerà la sua divisione Servizi dopo la partenza del presunto successore di Eddy Cue

Problemi nel reparto servizi di Apple. Secondo il sito dall’interno, il produttore sta riorganizzando questa attività in seguito alla partenza di Peter Stern, vicepresidente dei servizi, uno dei pochi a cui Eddie Cue è subentrato come responsabile di linea. Una fonte ha detto che partirà alla fine del mese per trascorrere più tempo sulla costa orientale degli Stati Uniti.

Peter Stern durante il discorso di apertura dei Servizi nel marzo 2019.

Dal 2016 e Arrivo ad AppleQuesta volta la scheggia di Warner Cable ha aiutato Apple a lanciarsi nel regno dei contenuti in abbonamento con Apple Arcade, News +, Fitness + ma anche iCloud + o Apple Books. Ha anche supervisionato Apple TV+ e ha contribuito all’acquisizione dei diritti di trasmissione sportiva.

In altre parole, è una perdita enorme per Apple e Eddy Cue. Anche Peter Stern è stato regolarmente citato come Possibile successore del meraviglioso contenuto manitou. Ecco perché il produttore sta attualmente ridistribuendo il ramo di servizio. Le responsabilità di Peter Stern saranno suddivise in tre dipartimenti separati. Oliver Schuster, che attualmente gestisce il destino di Apple Music, deve prendere l’iniziativa in questa occasione.

Questa attività di servizio è diventata essenziale per il business di Apple. Nel terzo trimestre del 2022 ho rappresentato 19,2 miliardi di dollari del fatturato, ovvero il 21% delle vendite totali di Apple, la seconda categoria dopo l’iPhone. Dovrebbe andare oltre Apple miliardi di abbonati quest’anno.

