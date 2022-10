Apple iPhone 11 torna ad un prezzo irresistibile, da non perdere

Cerchi uno smartphone 4G disegnato da Apple? Vai su iPhone 11 e approfitta dell’offerta in corso su Cdiscount. Dotato di un display LCD Liquid Retina HD da 6,1 pollici o 15,5 cm, questo modello funziona grazie al chip A13 Bionic appositamente sviluppato da Apple. Sarai libero di utilizzare il tuo nuovo telefono con una o due SIM a seconda delle tue esigenze. In caso di caduta accidentale in acqua, il dispositivo resisterà all’immersione a una profondità di due metri per 30 minuti. iPhone 11 è disponibile a 529€ su Cdiscount Ha una cornice nera. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, avrai 64 GB di spazio consegnati gratuitamente, questo articolo è coperto da una garanzia di 2 anni.