Microsoft sta lavorando a un’applicazione per velocizzare… Windows!

Esistono decine di applicazioni e programmi online che promettono di mantenere pulito Windows 11, ma non tutti sanno che Microsoft ha sviluppato e rilasciato un’applicazione del genere sul Microsoft Store: PC Manager, questo il nome dell’applicazione, al momento è disponibile solo in Cina, ma presto potremo provarlo in Europa. PC Manager funziona più o meno come il più famoso CCleaner: l’applicazione di Microsoft permette di eliminare velocemente i file temporanei (recuperando così spazio utile), controllare le applicazioni in esecuzione, verificare la presenza di aggiornamenti per determinati programmi o semplicemente da Windows. Il programma è diviso in due diverse sezioni: la sezione di pulizia permette di eseguire una “scansione” generale del computer per identificare possibili problemi, controlla i processi in esecuzione ed elimina file e record temporanei, mentre la sezione di sicurezza permette di ricercare la sicurezza problemi e verificare la presenza di aggiornamenti del sistema operativo.

Quindi PC Manager è un’applicazione davvero interessante che può tornare utile a molti utenti, anche se c’è da dire che molte delle funzioni proposte sono già disponibili in Windows 11 (anche se sono sparse tra la miriade di impostazioni del sistema operativo). Come accennato all’inizio, l’app PC Manager è disponibile da diversi mesi in Cina, ma solo ora Microsoft ha iniziato a lavorare al rilascio del software anche su Microsoft Store: ciò significa che PC Manager dovrebbe arrivare presto anche in altri paesi. mercati, dopo aver apportato le opportune modifiche al programma.