FIFA 23″ è il lancio di maggior successo della serie “FIFA”.

Il Novo EA ha confermato che FIFA 23 ha portato la serie FIFA alla più grande uscita della sua storia.. Rilasciato il 30 settembre, FIFA 23 è l’ultima puntata della lunga serie di videogiochi di calcioche sarà rinominato EA Sports FC dal prossimo anno, dopo la fine della partnership tra EA e FIFA.

EA ha confermato che più di 10,3 milioni di giocatori hanno segnato in FIFA 23 nella prima settimanaSegnando il più grande periodo di lancio nella storia del franchise FIFA.

“La risposta dei nostri fan è stata sorprendente e siamo entusiasti che la nostra community stia giocando con i loro giocatori e squadre preferiti in FIFA 23 in numero record”, ha affermato Nick Ludica, Senior Vice President e General Manager, EA. Società sportiva, in un comunicato.

Con i Mondiali maschili e femminili, entusiasmanti aggiornamenti sui contenuti calcistici per i club femminili in Gioco Verrà, Stiamo iniziando a offrire ai giocatori l’esperienza più autentica e coinvolgente di sempre”.

Secondo Gamesindustry.biz, le vendite effettive di FIFA 23, che ha superato la classifica dei giochi fisici nel Regno Unito, Dell’1,6% rispetto a FIFA 22 nel 2021.Ha così annullato due anni di calo delle vendite al dettaglio per il franchise FIFA.

PlayStation 5 è diventata la piattaforma dominante in termini di vendite di lancio di FIFA, con il 41% di tutte le copie vendute per console. Mentre il 30% delle vendite riguardava PS4 e il 17% Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch condividono il 6% delle vendite.

