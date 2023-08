Apple ha lanciato l’allarme per 3 iPhone: tra meno di 30 giorni non saranno più al sicuro

Possiedi ancora un iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X? Potrebbe essere interessante passare a un modello più recente. Apple non intende più correggere le vulnerabilità di questi modelli entro l’autunno.

Conto alla rovescia. Tra poco più di un mese, Apple svelerà i nuovi iPhone che andranno a riempire la gamma in arrivo per la fine dell’anno e per gran parte del 2024. È prevista la presentazione di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max mercoledì 13 settembre. Quindi, l’opportunità di passare ai loro nuovi modelli, ma anche a quelli più vecchi, su cui tendiamo a tracciare una linea non appena vengono commercializzati come nuovi.

Ed è quello che Apple si appresta a fare tra un mese. Con iOS 17, Apple intende introdurre nuove potenti funzionalità che sono state presentate il 5 giugno al WWDC. I nuovi iPhone vi si adatteranno senza difficoltà, e questo non sarà solo il caso di alcuni vecchi modelli, tra cui iPhone 8 e iPhone 8 Plus, ma anche dell’iconico iPhone X, che festeggia i dieci anni dello smartphone.

I modelli sotto il chip A11 Bionic sono molto vecchi

Tutti e tre sono stati rilasciati nel 2017 e questi modelli sono dotati del SoC Apple A11 Bionic. Il futuro iPhone 15 Pro funzionerà sul processore A17 Bionic, e quindi saranno separati da sei generazioni. Con il nuovo aggiornamento, nuove funzionalità come NameDrop, StandBy o Live Voicemail richiedono una potenza di elaborazione sufficiente per non rallentare il telefono e fornire un’esperienza che Apple descrive come abbastanza buona per l’utente.

Non c’è dubbio per Apple che questi telefoni abbiano una cattiva reputazione perché non sono in grado di far funzionare correttamente questa o quella funzione. Quindi è stato scelto di scartare alcuni dei modelli più vecchi.

Nonostante tutto, Apple fornirà 6 anni di supporto software per questi iPhone, che è ancora ben al di sopra dell’aggiornamento medio di Android.

Se, ovviamente, l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus e l’iPhone X rimarranno aggiornati e lo rimarranno ancora per un po’, non dovremmo trascurare il fatto che non saranno in grado di accogliere aggiornamenti di sicurezza. Potranno così essere più sensibili a vari difetti di sicurezza che Apple non correggerà più in via prioritaria, o almeno sporadicamente.

_

Segui Belgio su iPhone FacebookE Youtube et al Instagram Per non perdere notizie, test e suggerimenti.