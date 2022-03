Apple doit-elle proponente un iMac 27 pouces avec une puce silicone ?

Apple a profité du keynote «Peek Performance» pour entrare in discrezione l’iMac 27 pouces, un modello versato bien apprécié des professionnels comme des particuliers ayant besoin de puissance. À l’époque des processeurs Intel, cet ordinateur propone l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour ceux qui voulaient un Mac qui en a sous le capot sans pour autant faire sauter leur budget. Les alternative étaient toutes plus onéreuses: il fallait soit investir dans un Mac mini bien équipé et acheter le resta des accessori (clavier, souris, écran, enceintes), soit se tourner vers un MacBook Pro bien boosté. Les tarifs pouvaient alors largement dépasser ceux de l’iMac pour peu qu’on ait de gros besoins en stockage ou en RAM.

iMac 27 dispone di Retina 5K (fino al 2014).

L’iMac 27 pouces, c’était aussi une superbe da 5K (5 120 x 2 880), inaugurato nel 2014 e bien pratique pour afficher une grande surface de travail tout en limitant l’encombrement. Cette grosse bécane silencieuse avait l’avantage d’être vendue avec tous gli accessori necessari (claviers/souris), d’intégrer haut-parleur et webcam, mais égallement de laisser un libre accès à la RAM. Grazie a Boot Camp, è possibile eseguire l’installazione di Windows e il servizio viene eseguito su un PC, oltre a ciò che è corretto per il computer o per l’utilizzo di logiche indisponibili su macOS.

Apple Silicon: mais où est passato l’iMac 27 pouces?

Côté ordinateur de bureau, la disparition de l’iMac 27 pouces laisse un trou dans il catalogo di Apple. Soit on reste sous les 2 000 € avec une puce M1 (iMac 24″, Mac mini), soit on passe directement au-dessus des 4 000 € pour un Mac Studio avec un écran externe 5K. Il n’y a plus d’ entre-deux, et nombreux sont ceux qui rêvent d’un iMac 27 pouces « Pro » pour retrouver une bécane tout-en-un avec ce qu’il faut de puissance.

L’iMac 27″ del 2020.

Su immagina qu’Apple a un remplaçant dans les cartons. Certe voci evocano un iMac Pro avec une da miniLED, d’autre una versione semplice XL di l’iMac 24 pouces avec tout de même un peu plus de coffre. Pour la sortie, les sons de cloches diverso : dans l’été selon Ross Young, l’année prochaine pour Ming-Chi Kuo. En attendant, Apple ne semble pas pressé de sortir ce nouveau modèle et a même confirmé que l’iMac 27 pouces avait atteint « sa fin de vie » à Ars Tecnica. Pour ce qui est du bon rapport qualité-prix, la retour en arrière paraît difficile : lo Studio Mostra affiché a 1 749 €, a partire da 250 € per moins que l’iMac 27 pouces d’entrée de gamme fraichement enlevé du catalogue.

Et vous, pensez-vous qu’Apple doit proponer un iMac 27 Apple Silicon ?