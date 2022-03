iPhone: 5 novità con iOS 15.4

Martedì avait lieu la toute dernière Keynote d’Apple. L’occasione per il marchio di presentazione della (tant attendue) troisième génération dell’iPhone SE e dell’iPhone 13 vert, mais aussi iOS 15.4. C’est la plus importante mise à jour sur les smartphones de la marque depuis le lancement d’iOS 15, en septembre dernier. À quoi faut-il s’attendre pour cette nouvelle version ?

Nous vous l’annoncions dernièrement, la firme de Cupertino prévoit, avec cette nouvelle version, il deverrouillage de l’iPhone même avec le masque. Une fonctionnalité très espérée par les utilisateurs qui, malgré tout, arrive un peu tard. Le gouvernement an annoncé la levée de l’obligation du port du masque dès demain, sauf dans les transports en commun. Nota que cette nouveauté n’est pour l’instant réservée qu’aux utilisateurs des iPhone 12 et 13.

Si peu d’endroits vont encore le demander, dans Certains cas, la présentation du pass vaccinal reste obligatoire. Pour cela, la firme à la pomme propone, grâce à la versione iOS 15.4 d’ajouter son pass dans les applications Cartes et Santé.

Force est de constater que nous possédons de plus en plus de mots de passe, il n’est pas toujours évident de s’en rappeler. Apple propone, avec sa mise à jour, d’ajouter une note pour chacun des comptes enregistrés dans le gestionnaire des mots de passe. Cela vous permet de retrouver un compte dont vous avez oublié le nom.

Cette nouvelle version d’iOS embarque avec elle 36 nouveaux émojis. Boule à facettes, bequille, bulles… bref una moltitudine di emoticon disponibili su tutti gli iPhone depuis le model 6S.

Actuellement, i due modelli iPhone 13 Pro e Pro Max sono i seuls à être doté d’un écran ProMotion, che affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sauf que pour l’instant, seules quelques applications étaient compatibili avec cette fonctionnalité. Avec l’arrivée d’iOS 15.4, l’ensemble des application peut désormais en profiter sur les deux appareils.

Rendez-vous sur la boutique in linea SFR versare più informazioni, et donc per il precomandante del presente l’iPhone SE 5G insi que l’iPhone 13 dans ses nuovi coloris verts!