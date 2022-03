Crossplay sera di Tiny Tina’s Wonderlands (même PlayStation)

I paesi delle meraviglie di Tiny Tina parvient enfin à corriger un gros souci de Terre di confine 3, il gioco incrociato in linea. Certes, il gioco è disponibile per la prima volta in un momento in cui è stato eseguito il gioco e dopo aver effettuato una spedizione per le comunità Xbox, PC (Steam ed Epic Games Store), Mac e altri stadi per giocare su PlayStation. Le nouvel episodio corregge le tir en mélangeant tout le monde dès le premier jour.

Wonderlands lutte contre la guerre des consoles ?

C’est Randy Pitchford le polemiche patron du studio Riduttore qui a fait l’annonce su Twitter un peu au hasard. Paesi delle Meraviglie permettra bien à tout le monde de pouvoir jouer ensemble dès la sortie du jeu le 25 mars. De quoi pouvoir profitter par esempio du contenu dopo la partita tu du Pass stagionale. Su supponiamo qu’il faudra passer par un compte SHiFT puisque l’on sait déjà que le spin-off utilisera lui-aussi ce service.

Dans son message, le PDG magicien remercie nommément Sony et on se rappelle qu’il était tout aussi prompt à déclarer que les problèmes de crossplay pour Terre di confine 3 étaient de leur faute. Forza, dans les réponses à son tweet, su lui pone la domanda per l’arrivo del crossplay PlayStation pour le jeu précédent et Randy afferma che c’est désormais inévitable et qu’il nous tiendra au courant.

I paesi delle meraviglie di Tiny Tina sortira le 25 mars su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC, tout avec du crossplay donc.