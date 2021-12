Apple apre la prima “zona di ritiro” in Europa

Questo spazio di aggregazione degli ordini online consentirà ai clienti di restituire i propri ordini più rapidamente.

Giovedì 2 dicembre Apple apre un nuovo Apple Store a Berlino. È il secondo Apple Store nella capitale tedesca e il sedicesimo nel Paese. Il primo Apple Store si trova in Kurfürstendamm, nella parte occidentale di Berlino. Questo nuovo Apple Store si trova nella zona est della città, in Rosenthaler Straße, nel quartiere Mitte.

Utilizza le famose icone visive degli Apple Store con un bovindo, tavoli in legno, strutture a parete, forum centrale e schermo gigante. Tuttavia, le porta una novità,Area di catturaCome suggerisce il nome, questo spazio è pensato per fornire ai clienti un’area dedicata alla raccolta degli ordini effettuati online, per la prima volta in Europa.

Durante la pandemia, le chiusure dei negozi ai clienti e l’aumento degli acquisti online hanno spinto Apple ad aprire temporaneamente le casse, ma non hanno capito qui uno spazio ben definito per tale utilizzo e oggi è sbiadito.

«Siamo entusiasti di aprire il nostro secondo negozio a Berlino, proprio nel cuore di MitteHa detto Deirdre O’Brien, vicepresidente di Apple per la vendita al dettaglio e al dettaglio. “La combinazione delle eccezionali tecnologie e strumenti di Apple con la passione creativa che condividiamo con questa community ci offre l’opportunità di creare qualcosa di veramente speciale per i nostri clienti in Germania.»

Se il concetto funziona con i clienti, questa area di ritiro potrebbe estendersi ad altri negozi di marca in Europa in futuro.