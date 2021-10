Apple Airports Pro estende il programma di riparazione a crepe o problemi ANC

Apple ha silenziosamente esteso il programma di riparazione per Airboats Pro, che offre riparazioni o sostituzioni gratuite per orecchini con cancellazione del rumore o problemi risolti. Utenti di Reddit (attraverso Macromeri) Sono stati i primi a scoprire la trasformazione di Apple Pagina di supporto per il progetto di riparazione, Notando che il piano ora copre due Airbot Pro per tre anni anziché due anni dopo la prima vendita al dettaglio. La pagina sembra essere stata aggiornata all’inizio di ottobre.

C’era un programma di supporto Lanciato per la prima volta nell’ottobre 2020, Un anno dopo l’originale Rilascio di Aeroporti Pro Nel 2019. Ciò significa che scade la garanzia sulle unità avviate al momento dell’introduzione del programma di riparazione Apple. Estendendo il piano di riparazione a tre anni, Airbots Pro dovrà ora chiudere ciò che è stato inizialmente acquistato fino all’ottobre 2022.

Come promemoria, Apple afferma che risolverà i seguenti problemi con AirPorts Pro:

In un ambiente rumoroso, quando ci si allena o si parla al telefono, possono aumentare i rumori di crepitio o l’elettricità statica La cancellazione attiva del rumore come la perdita dei bassi o l’aumento del rumore di fondo come il rumore della strada o dell’aria non ha funzionato come previsto.

Se riscontri uno di questi problemi, ora hai un anno in più per sbarazzarti dei tuoi auricolari e ottenere una soluzione gratuita come parte del programma di riparazione, che secondo la nostra esperienza, Apple ti offre la coppia sostitutiva sul posto da prendere casa. Per fare ciò, Apple afferma che dovrà contattare il proprio team di supporto o il fornitore di servizi autorizzato di Apple o fissare un appuntamento presso l’Apple Store.