The Guardian Climate Reporters ha fatto il punto oggi al prossimo Summit sul clima a Glasgow, in Scozia.

Entro la fine di quest’anno il mondo brucerà fino all’86% Il “bilancio” del carbonio Questo ci darà l’opportunità di restituire una moneta al di sotto di 1,5°C. I negoziati della COP di Glasgow dovrebbero in qualche modo ridurre questo divario di sbadiglio e ridurre le emissioni della metà in questo decennio prima che il mondo esca dallo zero entro il 2050 quando gli scienziati avvertono.

“2,7C sarà molto negativo”, ha affermato Michael Wehner, specializzato in attributi climatici presso il Lawrence Berkeley National Laboratory. Amanda Macaugh, esperta di dinamiche climatiche presso l’Università di Leeds, ha affermato che gran parte del pianeta diventerebbe “inabitabile” in questi tropici. “Non vogliamo vivere in quel mondo”, ha detto.

Quando il mondo si riscalda a 4C o più, la situazione di avvicinarsi a una sorta di apocalisse diventa conveniente, e sebbene sia considerata impossibile dall’azione ritardata dei governi, dovrebbe essere in qualche modo confortante.

Ogni fine – ogni locazione di trivellazione petrolifera, ogni acro di foresta pluviale amazzonica bruciato per il pascolo del bestiame e ogni nuovo SUV a raffica di gas che rotola lungo la strada – determinerà quanto in basso la montagna cadremo. A Glasgow, i governi saranno chiamati a dimostrare che combatteranno ogni aspetto del riscaldamento globale, o, Nelle parole di Creta TanbergQuesta importante folla rischia di essere respinta come “Blah, Blah, Blah”.

“Abbiamo finito l’orologio, ma non era troppo tardi”, ha detto Rogelz. 1.7C è migliore di 1.9C, che è meglio di 3C. Ridurre le emissioni domani è meglio di domani perché possiamo sempre evitare eventi negativi. L’azione è molto lenta al momento, ma possiamo ancora agire. “