Un weekend di cinema italiano

Quattro film saranno proiettati in concorso su ABC durante il weekend di apertura degli Italian Cinema Encounters. Due di loro con regista e attore. Quindi, questo sabato alle 18:15″tacco” (Carroussel) Portrait of a Young Man, selezionato quest’anno alla Berlinale. “cattivo poeta” Questa domenica 27, alle 17.30, sarà presentato dall’attore Francesco Patane. Una storia di libertà di pensiero che si svolge nel 1936 durante gli anni più bui della storia italiana. Nota sabato sera (20h30), un’unica proiezione del film “diabolico” , un vero Arsène Lupin all’italiana. . Diretto dai fratelli Manetti, il film è ispirato a un fumetto degli anni ’60 e si svolge nella città immaginaria di Clerville, terrorizzata da un misterioso e sfuggente ladro. Da vedere anche, questa domenica alle 15:00, la commedia drammatica “Noi amiamo gli asini” Mostra la gioia che l’informatica e la tecnologia digitale hanno in serbo per noi. Con la storia di un manager licenziato da un algoritmo da lui creato…

Italian Cinema Meetings, dal 25 novembre al 4 dicembre al Cinema ABC (Rue Saint-Bernard). Progetto completo: www.cinemaitalientoulouse.com