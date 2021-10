USMNT vs Costa Rica Score: Sergino Test Stars attaccano mentre superano il deficit iniziale nella vittoria per 2-1

La squadra junior, che è stata schierata dalla squadra nazionale maschile degli Stati Uniti alle qualificazioni alla Coppa del Mondo CONCACAF, ha avuto il compito più difficile mercoledì sera e sono passati. Nonostante la concessione al Costa Rica nel primo minuto, gli americani hanno recuperato con un gol in ogni tempo per dare a Columbus un vantaggio di 3-1 in Ohio e una vittoria per 2-1.

Mancano alcuni giocatori chiave – Christian Pulisic e Gio Reina per citarne alcuni – la squadra di Craig Berholder ha risposto alla sconfitta di domenica contro il Panama. Sebbene non abbiano creato tutte le opportunità che avrebbero voluto, c’è stata una scintilla in questa squadra che non c’era lo scorso fine settimana. Nonostante abbia apportato una serie di modifiche alla formazione iniziale, il centrocampo composto da Weston McCanny, Tyler Adams e Younis Musa ha contribuito a dare stabilità a una partita che è stata quella degli Stati Uniti nel secondo tempo, mentre il difensore Sergino Test ha segnato un incredibile obiettivo e impegnato in un secondo obiettivo, che è stato fissato al suo obiettivo.

Il portiere stella del Costa Rica Keeler Navas è andato in quello che era considerato un infortunio, ei padroni di casa hanno beneficiato di un secondo gol per ottenere il sesto punto della finestra di ottobre.

Ecco tre scelte:

1. Il test era diverso

Il difensore del Barcellona sta dimostrando di essere sotto la media in fase difensiva e va oltre. È stato il giocatore più intimidatorio in attacco, pareggiando questo incredibile gol nel primo tempo:

Pur mostrando il suo talento, è migliorato mentre il gioco continuava, nonostante abbia ceduto nel secondo tempo. Non è sempre rimasto fedele alla posizione, è scivolato nel mezzo e si è combinato bene con Weston McKennie. Non ha paura di fare il suo tiro, è stato un distributore nel secondo tempo e ha funzionato.

Dopo un brutto inizio di partita, si è trovato in una brutta posizione in porta, e lui, come i suoi compagni, è balzato indietro e ha risposto alla chiamata quando erano contro il muro di fondo.

2. Nawaz sub-fortuna negli Stati Uniti

Poco prima dell’inizio del secondo tempo sembrava davvero la partita di tutti, soprattutto per la presenza di Nawaz. Ma quando è atterrato, era finita. Quando è arrivata la migliore opportunità per l’America, lo è stata. Tim Weh ha giocato nel box di prova e Lily ha colpito il palo con il colpo di fucile dell’uomo, dall’interno del portiere e dall’interno. Al portiere Lionel Morera è stato dato il suo autogol e non potevo immaginare che Navas avrebbe salvato. Questo

3. Finestra di ottobre salvata

Sei punti da questa finestra sono sufficienti. Circa un settimo degli Stati Uniti potrebbe aver pianificato, ma è stato incoraggiato quando Panama si è ripresa dalla perdita. Le guardie erano, per la maggior parte, bellissime. Il centrocampo era dinamico e creativo, e se c’era qualche problema, il giovane attaccante Ricardo Baby non ha avuto le possibilità che voleva in quest’ultima partita. Ma con una squadra giovane, la coerenza deve arrivare in tempo.

Questa vittoria riporta temporaneamente la squadra in cima alla lista di qualificazione e dà loro un po’ più di respiro prima di novembre, cosa che potresti chiedere a una squadra che non ha visto molte figure chiave.