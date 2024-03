Notizie sulla tecnologia Jvi “Apocalisse di Internet”: il Sole potrebbe spazzare via tutte le reti elettriche della Terra in poco meno di un anno! Gli esperti temono l’arrivo di una gigantesca tempesta solare

Internet e le reti elettriche terrestri potrebbero collassare a causa di una tempesta solare il prossimo anno.

Il sole splende, ma può anche bruciare!

Le tempeste solari, un fenomeno tanto affascinante quanto enorme, potrebbero rappresentare una seria minaccia per le nostre società moderne. Mette a repentaglio non solo la nostra infrastruttura tecnologica, ma anche la nostra economia globale. Se ne sentiamo parlare in questo momento è semplicemente perché scienziati e ricercatori, consapevoli dei rischi potenziali, mettono in guardia sulle possibili conseguenze di una gigantesca tempesta.

Con l'avvento di Internet e la crescente dipendenza delle società dalle reti elettriche e di comunicazione, Internet è diventata una minaccia “Apocalisse di Internet” Diventa sempre più reale. Normalmente le tempeste solari possono essere viste attraverso la magnifica aurora, ma il loro lato oscuro risiede nella loro capacità di causare danni incommensurabili.. Queste tempeste possono essere devastanti, come la NASA ha dimostrato più e più volte, e causare un caos indicibile qui sulla Terra.

La sonda solare Parker della NASA Il vento solare si è recentemente incrociato per comprendere meglio questi fenomeni, ma molte domande rimangono senza risposta. In realtà, Nel caso di una grande tempesta solare, le infrastrutture umane, compresi i satelliti in orbita, potrebbero subire danni catastrofici..

Prossimo massimo solare

Le conseguenze saranno molte, Si va dalla disabilitazione dei sistemi di navigazione e comunicazione alla disabilitazione della sincronizzazione dell'ora GPS, da cui dipende Internet. Anche molti esperti se lo aspettano È possibile che il prossimo massimo solare, previsto intorno al 2025, sarà l’occasione per il verificarsi di una simile catastrofe.. Le regioni nordiche, dove è concentrata gran parte dell’infrastruttura Internet, sono particolarmente vulnerabili a tale attività solare.

Fonte immagine: NASA (Unsplash)

Oltre alle perdite tecnologiche, le conseguenze economiche di una giornata persa a causa di una tempesta solare potrebbero essere catastrofiche. Secondo gli esperti, solo negli Stati Uniti ciò rappresenterebbe una perdita stimata in oltre 11 miliardi di dollari. Nonostante le preoccupazioni, la sonda Parker della NASA ha gettato nuova luce sulle prospettive solari del Sole, identificando fenomeni chiave che potrebbero aiutare a prevenire gli effetti devastanti delle future tempeste solari.