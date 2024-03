Invecchiamento biologico: un esame del sangue per determinarne la velocità

L'autrice principale, la dottoressa Aditi Gurkar, professoressa di geriatria alla Pitt School of Medicine, e il suo team identificano percorsi molecolari e composti che possono influenzare l'età biologica. Questo lavoro fa così luce sui motivi per cui le persone invecchiano in modo diverso e più o meno veloce. Infine, queste scoperte identificano nuovi obiettivi per interventi volti a rallentare l’invecchiamento e promuovere una vita sana.