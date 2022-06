Le gilde CHU hanno lanciato l’allarme

Il Covid non è il motore del deterioramento a cui stiamo assistendo oggi. Mark Boiravo (CFDT)

Mark Boiravo (CFDT) ha aperto la conferenza con il fatto: “Il Covid non è il motore del deterioramento che stiamo vedendo oggi nel sistema sanitario. La chiusura dei letti, quasi 100.000 posti letto in 22 anni, si basa sul fatto che i diversi governi non sono prestando attenzione ai nostri avvisi successivi Ospedali, ospedali, case Assistenza anziani e cliniche… Oggi siamo riusciti ad esaurire tutto il personale, operatori sanitari, tecnici e amministratori Come si fa bene quando si deve essere presenti 305 giorni all’anno, fornendo assistenza con l’11% in meno di agenti senza dimenticare l’aumento dell’assenteismo?”

Marc Paulin (Sud Santé Sociaux) continua con uno sguardo alla storia: “Nel 1945 uomini e donne hanno creato un sistema sanitario straordinario e il mondo lo ha accolto con favore, ma dal 2000 quel sistema è stato minato ogni anno. In un anno. Cosa si può fare quando non si può fare? Le istituzioni sanitarie dovrebbero reclutare e ricevere pazienti in buone condizioni? Come si fa quando i candidati alle elezioni non vengono a incontrarci per discutere i veri problemi sul campo e hanno il sopravvento ?”