Anya Taylor-Joy si è sposata: le caramelle del suo matrimonio segreto hanno scioccato i netizen

E Matrimonio di celebrità Nel più grande apprezzamento? Questo è un evento raro a Hollywood, dove l'eloquenza è la norma. Anya Taylor-GioiaÈ riuscita a mantenere segreto il suo matrimonio per due anni.

Il 1 aprile 2024, l'attrice della serie Netflix Gioco della regina Ha deciso di sollevare il velo sulla sua unione con Malcolm McRae. La coppia si è detta “sì” nella stessa data del 2022 A New Orleans. “Due anni fa, il primo di aprile, ho sposato segretamente la mia migliore amica a New Orleans. La magia di quel giorno è radicata in ogni cellula del mio essere, per sempre. Buon 2° (1°) anniversario amore mio.”Ha scritto sul suo account Instagram.

L'attrice 27enne che presto vedremo sullo schermo Furiosa: la saga di Mad Max, ha condiviso diverse foto del D-Day e una foto in particolare ha scioccato i netizen. La quarta ed ultima foto mostra proprio il dolce degli sposi: Cupcakes a forma di cuore insanguinato Particolarmente realistico. ““Queste torte a forma di cuore sono diaboliche”, “La quarta foto sembra sangue!”, “È pazzesco”, “Lo mangi davvero?”Possiamo leggere nei commenti al post di Anya Taylor-Joy.