Una telefonata avrebbe spinto Kate Middleton a rivelare di avere un cancro

IL Posta quotidiana pagNe consegue che Kensington Palace doveva riceverlo Una telefonata agghiacciante Da qualcuno rimasto anonimo nei giorni precedenti l'annuncio. Lei avrebbe affermato di conoscere la vera natura del suo stato di salute Kate Middleton. Pertanto, il team di comunicazione della Principessa ha deciso di condividere le informazioni in modo molto ufficiale per evitare che trapelano e creino uno tsunami mediatico ostinato. “Qualunque sia la ragione, il plauso globale ricevuto da Kate ha confermato che si trattava della decisione giusta.“, nota il quotidiano britannico sul suo sito web.

Secondo diverse fonti, alcuni membri dello Stato Maggiore Clinica londineseSecondo quanto riferito, la struttura di lusso in cui Kate Middleton è stata operata a metà gennaio ha cercato di ottenere la sua cartella clinica. Un'indagine è stata aperta ed è ancora in corso. La principessa del Galles continua il suo periodo di recupero Anmer HallA due passi da Sandringham.

Perché il principe William non è apparso nel video che annuncia il cancro di Kate Middleton?

Gli esperti temono per l'impatto dell'annuncio di Kate e Charles di avere un cancro

Secondo l’esperto reale Bertrand Deckers, l’impatto del cancro su Kate Middleton e Carlo III non è da sottovalutare. “Gli inglesi sono ansiosi. Sono tristi e ansiosi, senza dubbio, perché quasi tutta la monarchia è in dubbio.”Lo specialista della testa coronata ha annunciato in onda in Europa 1. “Se Carlo III non sta più adempiendo alla sua missione, allora deve esserlo WilliamMa se ne va per stare al fianco di Kate (…) Non eravamo affatto contenti della malattia di Charles, ma ci siamo detti, nel profondo, che forse questa era un'opportunità per passare un po' più velocemente ai giovani. Ma in realtà, con William, stiamo aspettando soprattutto Kate. William sarebbe costituzionalmente molto bravo a svolgere il lavoro d'ufficio. È ben preparato per questo. Dal punto di vista dell'immagine, aspettiamo Kate Middleton. Là Proprietà Oggi è una monarchia costituzionale e non è altro che un’immagine”.