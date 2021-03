Antonio Vanacore non ce l’ha fatta: Cavese in lutto per il vice allenatore

Antonio Vanacore non ce l’ha fatta. L’allenatore in seconda della Cavese è venuto a mancare oggi. Era ricoverato per le conseguenze del Covid

La Cavese piange la scomparsa di Antonio Vanacore. L’allenatore in seconda degli aquilotti era ricoverato da diversi giorni, per le conseguenze del Covid. Forti le preoccupazioni espresse nei giorni scorsi dal tecnico Sasà Campilongo, fortemente legato al suo vice.

Da calciatore, Vanacore aveva collezionato un’importante presenza in Serie B con la maglia del Catanzaro. Facendosi apprezzare anche con decine di altre compagini dall’Eccellenza alla Serie C. Benevento, Marcianise, la sua Puteolana, Juve Stabia e Casertana i club della Campania con cui ha militato tra Serie D e professionisti. In panchina, sempre come vice di Campilongo mister Vanacore era stato anche sulla panchina del Savoia, nella stagione 2018-2019.

La notizia ha lasciato sgomento l’intero mondo del calcio campano. Numerose le società sportive che hanno tenuto a esprimere la vicinanza alla famiglia e alla dirigenza della Cavese.