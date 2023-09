Antoine Kolasin verso una nuova sfida nel campionato professionistico – All Football

L’attaccante dello Sporting d’Anderlecht è stato citato dallo Sporting de Charleroi, ma può percorrere solo pochi chilometri e finire all’RWDM.

L’RWDM è alla ricerca di rinforzi offensivi, preferibilmente con passaporto belga, nelle ultime ore della finestra di mercato estiva belga. Sono state esplorate due opportunità nel vicino RSC Anderlecht. Mario Struijkens non si unirà alla RWDM, ma Antoine Kolasin potrebbe essere la risposta.

Secondo Gazete Van Antwerp, l’RWDM aveva inizialmente guardato all’Anderlecht per Stroeykens, ma l’opzione è stata subito scartata. Il club biancoviola non vuole più mollare il giovane attaccante. Struykens è attualmente legato ad un altro anno di contratto al Parc Astrid, ma ciò non influisce sulla decisione dell’Anderlecht. È molto probabile che l’Anderlecht speri che il giovane rinnovi presto il suo contratto.

Tuttavia, RWDM continua a esplorare le possibilità dalla parte dell’Anderlecht. La seconda opzione è Antoine Kolasin, che non ha posto nella prima squadra dell’Anderlecht e può andarsene. Alla sua prima apparizione in maglia biancoviola, l’attaccante aveva fatto bella figura, ma da allora la sua carriera ha avuto alti e bassi. I prestiti all’SV Zulte Waregem e all’Heerenveen non hanno avuto successo. Può funzionare in RWDM. Il club emergente preferisce ingaggiare giocatori belgi, perché ce ne sono ancora alcuni al Molenbeek.