Il Club Brugge vuole vendere all’inizio del mercato. Se Noa Lang ha già lasciato il Venezia del Nord per 15 milioni di euro, i Gazelles non sono ancora riusciti a trovare un accordo per Tajon Buchanan. Nel frattempo, un giocatore che ha lasciato un anno fa può pagare molto di più.

Il venditore all’inizio del mercato Il Club Brugge ha già ufficializzato l’addio di Noa Lang al PSV Eindhoven per 15 milioni di euro e sta cercando un accordo con l’Inter per Tajon Buchanan. Blauw & Zwart potrebbe ora vedere l’arrivo di una piccola vittoria, un po’ inaspettata, per un giocatore che ha lasciato un anno fa.

Arrivato per 4 milioni di euro nel 2021 dal Rennes, Casseruola di Mouas Non era mai soddisfatto nella Venezia del Nord. Il terzino sinistro ha giocato 356 minuti in tutte le competizioni in un’intera stagione prima di essere ceduto in prestito al Montpellier la scorsa estate.

Nell’Hérault, il 25enne ha riacquistato la salute. Sono state giocate 34 partite, contro cinque gol, cinque assist e un contributo importante alla partita.Questa buona stagione che il Montpellier ha voluto perpetuare, offrendo fino a 5 milioni di euro al Brugge.

Ma la formazione della Ligue 1 non è l’unica in archivio e iniziano a salire le offerte per gli ex Nancy e Nim. TourFrancia Questo lunedì rivela che Nizza, Wolfsburg e Sassuolo hanno contattato i miei rappresentanti Casseruola di Mouas. Si parla ora di 6 milioni di euro di compenso, che rappresentano un guadagno di 2 milioni di euro che quasi cade dal cielo per il club.