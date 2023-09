ESCLUSIVO: Lo standard è stato provato per…Axel Witsel!

Inizialmente, il Liégeois ha finalizzato l’arrivo dell’esperto centrocampista difensivo Isaac Hayden, in prestito senza opzione di riscatto. Fergal Harkin e Pierre Lochte hanno poi completato il ritorno di Moussa Djenepo (per 3,5 milioni di euro) un fine settimana prima di quel martedì, concludendo il prestito con un’opzione (3 milioni di euro) per Kamal Souah.

Alzati è sulla strada giusta

Attualmente, la coppia dirigenziale sta cercando di finalizzare un altro ritorno, che porterebbe il massimo beneficio al nucleo di Hofkins, Steven Alzate. Il colombiano è arrivato in Belgio e, se tutto andrà bene, verrà restituito in prestito per una stagione senza diritto di riscatto dal Brighton visto che gli mancano due anni di contratto. Il club inglese potrà recuperare il suo giocatore a gennaio, come la scorsa stagione, ma le possibilità che ciò accada sono scarse.

Standard: Alzate è vicino al nuovo prestito stagionale: il colombiano dovrebbe arrivare a Liegi mercoledì mattina!

Discussioni con Witsel!

Ma d’altronde in questa finestra di mercato si è parlato anche della vera leggenda di Clesin. Secondo le nostre informazioni, i dirigenti ci hanno provato con Axel Witsel! Discussioni in corso con il 34enne del Liegi non indifferente ma che preferisce comunque disputare una stagione ai massimi livelli europei con l’Atletico Madrid. I decisori del Liegi hanno visto in Witsel il profilo ideale per portare esperienza e serenità a Sclessin.

Sotto contratto fino a giugno 2024 a Madrid, il vincitore della Scarpa d’Oro del 2008 sarà tentato da un ultimo periodo alla Roche? In futuro lo dirò.