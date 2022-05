Antichi vaccini efficaci contro il vaiolo delle scimmie

Il vaccino specifico sviluppato dall’azienda della Baviera settentrionale può essere ordinato solo dalle autorità federali. Monkeypox di solito produce sintomi simil-influenzali e lesioni cutanee. È apparso all’inizio di questo mese nel Regno Unito, Spagna, Portogallo, Italia, Svezia, Canada e Stati Uniti, principalmente tra gli uomini gay.

È ancora troppo presto per parlare di un “virus a trasmissione sessuale” tra gruppi di persone e la ricerca è in corso sull’argomento, secondo il dottor Swings. L’infezione è stata segnalata più spesso in Africa, ma ora si è diffusa in Europa, e in particolare in Belgio, dove sono stati confermati tre casi.

Il vaiolo “semplice” è stato eradicato negli anni ’70 dopo una campagna di vaccinazione mondiale. “Le persone vaccinate sono anche protette dalla scimmia, che è meno virulenta delle altre”, afferma lo specialista ITM.

L’azienda della Baviera settentrionale ha un vaccino specifico. “Può essere utilizzato nel personale infermieristico o in persone che hanno contatti rischiosi”, afferma il dott. Soentjens.

IMT ha anche ricevuto il permesso di analizzare i test PCR, per i quali vengono prelevati campioni di pelle. Ciò consentirà all’istituto di rilevare e isolare rapidamente i casi positivi. Finora, i campioni dovevano essere inviati nei Paesi Bassi per l’analisi.