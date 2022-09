Annullato sabato, il tentativo di lancio del razzo della NASA sulla Luna non sarà ripetuto rapidamente

Non sarà possibile tentare di portare di nuovo sulla Luna il nuovo enorme razzo della NASA nei prossimi giorni, dopo che è stato cancellato all’ultimo minuto sabato per la seconda volta in una settimana, il che ritarda il lancio effettivo del razzo. Il programma americano per il ritorno sulla luna, Artemis.

Una conferenza stampa ha affermato che il periodo che attualmente consente il lancio, determinato dalle posizioni della Terra e della Luna, scade martedì, ma che la possibilità di decollo per allora “non è più sul tavolo”. Jim Frey, amministratore associato alla NASA, non ha annunciato una possibile nuova data in questo momento.

I periodi successivi al lancio vanno dal 19 settembre al 4 ottobre, quindi dal 17 al 31 ottobre.

Cinquant’anni dopo l’ultima missione Apollo, il nuovo programma di punta Artemis dovrebbe consentire l’istituzione di una presenza umana permanente sulla Luna, quindi consentirne l’utilizzo come trampolino di lancio verso Marte.

Dopo il primo tentativo fallito di lunedì, la prima missione di prova Artemis 1, senza un astronauta a bordo, doveva essere lanciata questa volta sabato alle 14:17 ora locale (18:17 GMT), a due ore dalla fine. Una finestra di tiro dal Kennedy Space Center in Florida.

Ma i team della NASA non sono riusciti a risolvere il problema delle perdite di carburante, iniziato durante le operazioni di riempimento dei serbatoi dei razzi. Poco dopo le 11:00, il responsabile del lancio Charlie Blackwell-Thompson ha deciso di annullare.

Poco prima delle sei del mattino ora locale, ha dato il via libera per iniziare a riempire i serbatoi del razzo con il suo combustibile criogenico: idrogeno e ossigeno liquido super freddo.