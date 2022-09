Il nuovo standard USB 4 2.0 raddoppierà la velocità di trasferimento dei dati a 80 Gbps.

PARIGI, 2 settembre (Benin News/EP) –

Posizione Gruppo promotore USBL’organizzazione responsabile della definizione dello standard per questa comunicazione ha annunciato il rilascio USB 4 2.0, Che raddoppierà per raggiungere 80 gigabit al secondo (Gigabit al secondo) di trasmissione dati con lo stesso cavo USB-C.

L’organizzazione ha rivelato le specifiche del nuovo standard USB 4 basato su fulmine A marzo 2019. Questa prima versione supportava velocità di trasferimento fino a 40 Gbps ed era compatibile con cavi USB di tipo C.

Oggi in una dichiarazione, l’agenzia ha annunciato i primi dettagli della versione USB 4 2.0, che dovrebbe raddoppiare le velocità di trasferimento a 80 Gbps.

Questi livelli saranno presenti nei cavi USB-C passivi da 40 Gbps esistenti e nei cavi USB Type-C attivi da 80 Gbps, che devono ancora essere rilasciati. La differenza tra questi due tipi di dispositivi è che i dispositivi passivi non hanno un chip integrato, mentre i dispositivi attivi sì. Per promuovere un trasferimento più rapido.

Nel frattempo, USB Advocacy Group ha annunciato che le specifiche per USB-C e USB Power Delivery (PD), un protocollo di ricarica presente nei cavi e connettori USB-C, sono state riviste. Verrà aggiornato per consentire questi livelli di trasferimento e per essere compatibile con USB4 2.0..

Il gruppo aggiornerà anche i protocolli per consentire prestazioni migliori di USB 3.2, DisplayPort e PCI Express “per sfruttare al meglio la larghezza di banda disponibile”. Nel caso di USB 3.2, la sua nuova architettura consentirà di superare i 20 Gbps di velocità del tunnel dati.

L’organizzazione ha anche mantenuto la compatibilità con le versioni precedenti di USB 4 2.0 con le versioni di USB 4 1.0, USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 3. DevDays USBUn evento con gli sviluppatori che avrà luogo il prossimo novembre.