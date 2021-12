Anne Hidalgo invita la sinistra a salvarsi

In grande difficoltà nei sondaggi, il candidato presidenziale socialista chiede primarie per nominare un candidato comune per tutta la sinistra. Christian Tobira è un nome comune.

Inviato permanente a Parigi

Di Joel Miskins



Pubblicato il 8/12/2021 21:49 Tempo di lettura: 4 minuti



NSÈ una svolta drammatica nella campagna presidenziale finora fiacca a sinistra. Con grande difficoltà nei sondaggi, Anne Hidalgo non ha scelto di arrendersi, no. Ma chiede l’organizzazione di un primato aperto a tutte le sinistre per consentire al suo campo di convergere. “Questa sinistra rotta deve essere trovata per governare”, ha supplicato mercoledì sera a TF1.

Il sindaco di Parigi, candidato del Partito socialista a succedere a Emmanuel Macron, ha invitato tutti gli altri candidati della sinistra a seguire questa strada. E vuole credere che “regneranno i francesi”, sottolineando che “bisogna difendere chi vincerà”. “Non possiamo scegliere tra due visioni della destra”, ha continuato, osservando che un’intera gamma di argomenti (servizi pubblici, ospedali, scuole e ambiente) erano attualmente completamente sotto il radar della campagna.



