Coronavirus: previsto “a marzo” il vaccino Pfizer/BioNTech adattato alla variante dell’omicron

Anche se l’azienda farmaceutica Pfizer/BiotNTech desidera sviluppare un vaccino adatto per la variante dell’omicron, l’attuale vaccino è ancora efficace contro di essa dopo tre dosi.







Per AFP

Pubblicato il 8/12/2021 13:27 Tempo di lettura: 2 minuti



Secondo studi di laboratorio, “il vaccino è ancora efficace contro il covid-19, così come contro la variante omicron, se somministrato tre volte”, ma questa variante “potrebbe non essere stata sufficientemente neutralizzata dopo due dosi”.

“Continueremo a sviluppare un vaccino per la variante omicron e speriamo di averlo disponibile entro marzo nel caso in cui sia necessario un adattamento”, hanno affermato i laboratori in una nota.

“Una terza dose fornisce un livello di anticorpo neutralizzante contro Omicron simile a quello osservato dopo due dosi” per le altre varianti, hanno aggiunto.

“Sebbene due dosi del vaccino possano continuare a fornire protezione contro le malattie gravi causate dal ceppo Omicron, è chiaro da questi dati preliminari che la protezione è migliorata con una terza dose del nostro vaccino”, ha concluso Albert. Borla, presidente e amministratore delegato, ha citato un funzionario di Pfizer Inc. in una dichiarazione.

La variante dell’omicron, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità considera “altamente trasmissibile”, è stata scoperta per la prima volta alla fine di novembre in Sudafrica, ed è stata rapidamente identificata in molti paesi.

La sua comparsa ha provocato un’ondata di panico, soprattutto in Europa, già in preda alla massiccia quinta ondata di casi di Covid-19 causati dalla variabile delta.

Ma non sembra peggiorare i sintomi, secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione mondiale della sanità.

“È quasi certo” che Omicron non causi casi più gravi di Delta, ha detto martedì all’AFP il consigliere della Casa Bianca Anthony Fauci.