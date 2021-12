Elezioni presidenziali francesi: il terzo voto conferma l’hack di Pekéres

Dopo aver pubblicato un sondaggio I due che ha attribuito al 17% Intenzioni di voto al primo turno delle elezioni presidenziali e a Ieri la seconda che è salita fino al 20%La terza newsletter pubblicata mercoledì conferma la svolta di Valerie Pecresse. Quest’ultimo sondaggio di Ipsos-Sopra Steria per franceinfo e “Le Parisien-Today in France” dà al candidato LR il 16%. Pertanto è associato a Marine Le Pen (Raduno Nazionale).

Ancora una volta è il presidente uscente, Emmanuel Macron, la cui candidatura non è stata ancora annunciata, a guidare con il 25% dei voti (i precedenti sondaggi gli davano rispettivamente il 25% e il 23%). Eric Zemmour (Reconquest) è quarto con il 14% di intenti di voto (contro il 13% nel recente sondaggio IFOP-Fiducial per LCI e Le Figaro e il 14% nel sondaggio Elabe di ieri per BFMTV/L’ Express).

Al primo posto Jean-Luc Melenchon di La France Insoumise (8%), seguito da Yannick Gadot (EELV, 7%) e Anne Hidalgo (Partito socialista, 5%). Infine, in quest’ultimo sondaggio, Arnaud Montebourg ha ricevuto il 2,5% dei voti e Fabien Roussel (PCF) con il 2%. Philippe Bouteau (NPA) e Nicolas Dupont Aignan (Debout la France) 1,5%, Jean LaSalle (resistenza) 1%, Nathalie Arthod (Lutte Ouvrière) 0,5%.