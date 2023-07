Film quiz: anni Ottanta o Novanta, di quale decennio è questo film? Novità cinematografiche

Due grandi decenni di cinema, e molti capolavori sono ancora presenti nella cultura pop del nostro tempo. Puoi dire se le nove immagini di questo quiz provengono da film usciti negli anni ’80 o ’90?

Gli anni ’80 e ’90 hanno fornito una pletora di film importanti per l’eredità cinematografica, che sono stati in grado di celebrare la loro epoca e attraversare il tempo per essere citati come riferimenti oggi nella cultura pop degli anni ’20.

Possiamo ad esempio pensare a film degli anni ’80 come ET, Shining o Scarface, e classici degli anni ’90 come Seven, Forrest Gump o Il silenzio degli innocenti. Poi ci sono aziende che hanno avuto il privilegio di essere in entrambi i decenni contemporaneamente, con franchising realizzati dopo il successo dei primi film.

Forse uno degli esempi più iconici è il film Terminator. La prima parte, diretta da James Cameron nel 1984 con capacità limitate e un ampio spazio datogli dal sistema D dal regista e dai suoi team, ha riscosso un tale successo di pubblico e finanziario che gli ha permesso di considerare un possibile sequel.



Concorso cinematografico: anni Ottanta o Novanta? Tu scegli! Due grandi decenni di cinema, e molti capolavori sono ancora presenti nella cultura pop del nostro tempo. Puoi dire se le nove immagini di questo quiz provengono da film usciti negli anni ’80 o ’90? In quale decennio è uscito il film da questa immagine? In quale decennio è uscito il film da questa immagine? In quale decennio è uscito il film da questa immagine? In quale decennio è uscito il film da questa immagine? In quale decennio è uscito il film da questa immagine? In quale decennio è uscito il film da questa immagine? In quale decennio è uscito il film da questa immagine? In quale decennio è uscito il film da questa immagine? In quale decennio è uscito il film da questa immagine? Sì, sentiti libero di tornare per il prossimo test… con un punteggio migliore 😉 È stata una grande lotta, con un finale quasi perfetto! Congratulazioni, hai evitato con successo tutte le insidie ​​di questo test!

Così è successo dieci anni dopo con Terminator 2, ancora sotto contratto con James Cameron, che a sua volta ha segnato il decennio successivo, grazie a un’idea sottile che ha fatto sembrare il personaggio di Arnold Schwarzenegger un cattivo. Soprattutto grazie all’utilizzo di effetti speciali inediti all’epoca.

Un altro esempio è il franchise di Alien, iniziato alla fine degli anni ’70 con la regia di Ridley Scott, proseguito nel 1986 con James Cameron ancora al timone, e proseguito negli anni ’90 con due nuovi registi: David Fincher per la terza parte (1992) e il francese Jean-Pierre Jeunet per Alien.The Resurrection (1997).

Ma per questo test dovrai scegliere. Sta a te dire se le immagini mostrate provengono da film usciti negli anni ’80 o ’90.