Angèle nei titoli di coda degli album Céline Dion e Vanessa Paradis: “Non è impossibile perché è stato già citato…”

Angela su tutti i fronti. Ordinaria, è in piena promozione per il suo secondo album, novantacinque Rilasciato all’inizio di dicembre. Quindi è onnipresente nei media. Per un po’, possiamo dire che lo vediamo solo.

Questo weekend lo troverete nelle pagine giornale della domenica di cui stava parlando. Una sorpresa attende lettori e fan. La giovane donna di Bruxelles dice che vuole scrivere ad altri. Cita anche due nomi: Vanessa Paradis e…Celine Dion! Solo quello.

Dovremmo vedere Call to the Foot sul suo appello su France Inter “Pour que tu m’aime encore”, il tubo tratto dall’album Due Scritto da Jean-Jacques Goldman per Celine Dion? La sua interpretazione molto intima come carta bianca nello spettacolo boomerang Ha dato un’altra lettura di questo titolo, che né il cantante del Quebec né il ragazzo d’oro della canzone francese avrebbero certamente contestato.

“Ci sono artisti che cercano cantautori. Mettersi nei panni di un altro artista è un esercizio sconosciuto. Mi piace? Riuscirà con persone diverse da me a incarnare le mie parole?”, Lei si fida.

Ancora meglio, suggerisce che il suo desiderio di scrivere per gli altri non è solo un desiderio. “Non è impossibile anche perché è stato già menzionato…” Ciò che spinge Angèle su un altro pianeta, ha già collaborato con Damso e Dua Lipa che assicureranno le prime parti dei concerti londinesi del prossimo maggio.