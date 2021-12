Le ultime e tristi notizie sulla sua salute

Jean-Pierre Bernau è il decano del telegiornale di 13 ore su TF1. Da più di 30 anni è il volto del giornale Più Tracciamento in Europa. Basti dire che molte generazioni di telespettatori francesi hanno questa idea nel cuore. L’annuncio della sua uscita dall’incarico e della sua sostituzione con Marie-Sophie Lacaro è stato uno shock per il pubblico. E infatti, si sono sparse voci sul deterioramento della salute del giornalista. Si scopre che Jean-Pierre Pernot soffriva di cancro alla prostata nel 2018. Con la diffusione della pandemia di Covid-19 e il suo 70° compleanno, la preoccupazione stava crescendo. Fortunatamente le cose sono andate così bene che Jean-Pierre Berna ha spento 71 candeline lo scorso aprile. Ma ora, il 22 novembre, il giornalista realizza un triste video che invia al pubblico e condivide sui social network. Ha un nuovo cancro, il cancro ai polmoni.

All’annuncio di questa notizia, che Jean-Pierre Bernaud credeva di mantenere segreta fino al 9 dicembre, il pubblico del giornalista è rimasto scioccato. Inoltre, sua moglie, Natalie Markway, è subentrata nei dettagli di questo nuovo calvario che è accaduto alla sua famiglia. Il tempo passa, quindi il pubblico è alla ricerca di notizie sulla salute di Jean-Pierre Bernaut. obiezione Ti informa così delle ultime notizie fino ad oggi, che il giornalista condivide personalmente.

Jean-Pierre Pernot soffre di cancro ai polmoni

Più di 30 anni del volto di Jean-Pierre Bernaut passato Quasi tutti i giorni in TV. L’anno scorso, nel settembre 2020, l’Iraqi National Institute ha pubblicato sui social media le immagini della prima televisione del giornalista. All’epoca aveva solo 22 anni, ma i suoi fan sarebbero stati solo in grado di riconoscere la stella. Con passione ha ripensato alla sua carriera. Un’emozione che condivide con il suo pubblico, legata a lui tanto quanto riguarda loro.

Dopo 32 anni alla guida, Jean-Pierre Pernot lascerà TF1 alle 13:00 entro la fine dell’anno 📺 Lo troviamo qui alla sua prima TV, quando aveva 22 anni # Bruciato #JeanPierrePernaut ? pic.twitter.com/QEM4qFPseO – Ina.fr (Inafr_officiel) 15 settembre 2020

Quindi l’annuncio del cancro di Jean-Pierre Bernard ha avuto l’effetto di una bomba. Non è solo il primo, è ancora più allarmante. In effetti, il cancro alla prostata è raramente pericoloso per la vita. Tuttavia, obiezione Non ti dirà che i numeri sono molto diversi per le persone con cancro ai polmoni. Jean-Pierre Bernau lo sa bene e non vuole che il pubblico si preoccupi. Per questo ha voluto attendere la fine del suo primo trattamento per informare i francesi delle sue condizioni. Con sua moglie, Natalie Markway, stanno ancora una volta affrontando il peggio. A testa alta, è sua moglie che lo incoraggia a tenerlo. Dopo essere sopravvissuta a una leucemia devastante, lei gli dice che il morale è una delle chiavi per il cancro.

“Si è scoperto che avevo una malattia (…) fumavo molto”Tweet incorporato Evoca il cancro ai polmoni nel prossimo documentario di Guillaume Genton “Jean-Pierre Pernaut, la vie après”. #TPMP pic.twitter.com/aX1Ox08VgI – TPMP (TPMP) 22 novembre 2021

peggioramento della salute? Spiriti d’acciaio!

Così Jean-Pierre Pernot continua a sorridere e continua a vivere il più normalmente possibile. Si rifiuta di preoccupare i suoi fan, ma non nasconde la sua faccia per tutto questo. È semplicemente inconcepibile che faccia del Cancro l’unico soggetto dei suoi pensieri. obiezione Solo un tale design può essere accolto. Può essere solo un’ispirazione per i suoi fan. È chiaro che l’intera redazione stringe le dita sul fatto che Jean-Pierre Bernaut possa sconfiggere il cancro ai polmoni. Su Twitter, il 18 dicembre, misura l’opinione pubblica.

“Prima di tutto, grazie mille per gli innumerevoli messaggi che mi hai inviato dopo aver annunciato che avevo il cancro”.ha detto Jean-Pierre Bernaut, prima di fornire maggiori dettagli agli utenti di Internet. “Questo cancro è ancora lì, beh, spero che passi. Lo sapremo a gennaio, ti darò qualche notizia. Per ora va tutto bene. Devi tenere la testa alta”.Il giornalista ha aggiunto. “Questo piccolo messaggio oggi perché è passato un anno da quando ho lasciato il telegiornale alle 13:00 (…) Te ne sei andato alle 13:00 ma sei ancora nel mio cuore. Potrei essere anche nel tuo.”Segui Jean-Pierre Bernaut. Quindi ha concluso il suo intervento, augurando agli spettatori la fine delle vacanze dell’anno.