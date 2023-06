Android Auto 9.8 è qui, Soap2Day non c’è più, Apple pubblica iOS 17 Beta 2 e questo è il riepilogo della settimana

Questa settimana faremo il punto sulla “modalità Elon” nascosta nelle auto Tesla e parleremo del pulsante di riavvio di emergenza di Windows 11 e delle nuove funzionalità della versione beta di iOS 17. E con Soap2Day che si chiude improvvisamente, Google sta lanciando l’ultimo versione di Android 9.8.

Scopri il pulsante di riavvio di emergenza per Windows 11

Potresti non saperlo, ma c’è un pulsante di riavvio di emergenza che può tornare utile se stai per andare in crash. Questo pulsante esiste da Windows Vista. Non esitate a dare un’occhiata alla nostra newsletter per conoscere la procedura da seguire per attivare la ripartenza d’emergenza.

Scarica Android Auto 9.8 oggi stesso

Google è stata impegnata e ha già rilasciato la build finale di Android Auto 9.8, solo una settimana dopo il rilascio beta. Qualcosa che ha soddisfatto gli utenti insoddisfatti che si sono lamentati di molti bug e mancanze. Sentiti libero di scaricare l’ultimo aggiornamento oggi tramite il Google Play Store.

Soap2Day sta chiudendo i battenti

Dopo aver chiuso RARBG, è il turno di Soap2Day di chiudere questa settimana. Questo sito Web di hacking è stato uno dei più grandi siti Web di live streaming al mondo, con circa 108 milioni di utenti Internet che lo visitano ogni mese. Lo staff di Soap2Day ha salutato senza dare spiegazioni per l’improvvisa chiusura.

Cosa sappiamo della “Modalità Elon”?

pirata @dipendente Condivido una notizia sorprendente sulla “Modalità Elon” trovata sulle auto Tesla. Questa è una caratteristica segreta completamente autonoma che consentirebbe ai conducenti di godere di un’esperienza di guida autonoma al 100%. Vai alla nostra news dedicata per capire tutto su questa particolare configurazione.

È ora di testare iOS 17 beta 2

Mentre la versione stabile di iOS 17 verrà rilasciata il prossimo settembre, è già possibile testare le nuove funzionalità della versione Beta 2 del sistema operativo, a patto, ovviamente, di essere iscritti al programma beta. Tra le novità, avrai la possibilità di utilizzare NameDrop e scoprire l’innovativo schermo connesso. L’azienda di Cupertino ha anche approfittato di questa nuova beta per correggere i bug.

